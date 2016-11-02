Николай Подосокорский (philologist) wrote,
Николай Подосокорский
philologist

В Москве открыли памятник Майе Плисецкой

Памятник балерине Майе Плисецкой открыли в Москве в сквере, названном в честь балерины. Как сообщает Минкультуры, в церемонии открытия приняли участие главный дирижер, руководитель Мариинского театра, народный артист РФ Валерий Гергиев, а также супруг Плисецкой, народный артист СССР Родион Щедрин. Кроме того, на церемонию приехали десятки почитателей таланта балерины. Монумент, который находится в сквере на Большой Дмитровке, открыли под звуки знаменитой "Кармен".


Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Инициатором создания памятника выступил супруг балерины, композитор Родион Щедрин. Инициативу поддержало министерство культуры РФ, после чего проект одобрили комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме, представители Мосгорнаследия, Москомархитектуры. Автором скульптуры стал заслуженный художник России Виктор Митрошин, который был лично знаком с балериной. Памятник, высота которого составляет около девяти метров, был создан на внебюджетные средства и стоил более 20 млн рублей. Плисецкая ушла из жизни незадолго до своего 90-летия 2 мая 2015 года в Германии.

Отсюда

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Tags: Москва, Плисецкая, памятники

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