В Москве открыли памятник Майе Плисецкой

Майя Плисецкая о большом терроре 1930-х годов: "Самые прозорливые не понимали, что происходит" Майя Михайловна Плисецкая (1925-2015) — артистка балета, представительница театральной династии Мессерер — Плисецких, прима-балерина…

В Москве появится памятник Майе Плисецкой Памятник Майе Плисецкой появится в Москве на Большой Дмитровке в сквере, названном в честь балерины. Установку скульптуры одобрила столичная комиссия…

Письма советской интеллигенции против реабилитации И.В.Сталина (1966) Ввиду усилившейся в последнее время сталинизации было бы полезно вспомнить о письмах интеллигенции 60-х годов прошлого века к руководству ЦК КПСС, в…

Майя Плисецкая: "Коммунизм хуже фашизма" Майя Михайловна Плисецкая (20 ноября 1925, Москва, СССР — 2 мая 2015, Мюнхен, Германия) — артистка балета, представительница театральной…