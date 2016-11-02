В Москве открыли памятник Майе Плисецкой

Фото: ТАСС, Артем Геодакян
Инициатором создания памятника выступил супруг балерины, композитор Родион Щедрин. Инициативу поддержало министерство культуры РФ, после чего проект одобрили комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме, представители Мосгорнаследия, Москомархитектуры. Автором скульптуры стал заслуженный художник России Виктор Митрошин, который был лично знаком с балериной. Памятник, высота которого составляет около девяти метров, был создан на внебюджетные средства и стоил более 20 млн рублей. Плисецкая ушла из жизни незадолго до своего 90-летия 2 мая 2015 года в Германии.
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