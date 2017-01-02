Историк Дуглас Смит опубликовал ранее неизвестные фото сталинского СССР

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Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков подготовил фотовыставку «Инфра-Петербург». Она открылась 13 декабря в галерее…
25 ноября на 81-м году жизни скончался фотожурналист, фотохудожник и киноактёр Игорь Гневашев. Родился в 1936 году в Одессе в семье командира Красной…
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7 сентября 2016 г. в 17.00 в малом читальном зале Новгородской областной универсальной научной библиотеки (г. Великий Новгород, Кремль, 4) состоится…
Августовский путч. Москва, Ленинград. СССР. 18—21 августа 1991 года. Фотограф: Игорь Михалев, Александр Поляков, Владимир Федоренко, Алексей…
16 июля на 100-м году жизни скончался легендарный советский и российский фотограф, кавалер Ордена Почета (2012), двоюродный брат и бывший муж…
Фотограф: Джесси Тарбокс Билз Отсюда Вы также можете подписаться на мои страницы: - в фейсбуке:…
Оригинал взят у eska в Литва на фотографиях Ромуальдаса Пожерскиса (1970-1990-е) Оригинал взят у vakin в Честная советская…
Оригинал взят у katia_lexx в Литовский фотограф Витас Луцкус (1943-1987) Милиция Тбилиси распивала с ним вино. Воры из Одессы…
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