Николай Подосокорский (philologist) wrote,
Николай Подосокорский
philologist

Историк Дуглас Смит опубликовал ранее неизвестные фото сталинского СССР

Историк Дуглас Смит опубликовал ранее неизвестные фото сталинского СССР, сделанные майором Мартином Манхоффом, который служил в американском посольстве в Москве до 1954 года, пока его не депортировали из СССР по обвинению в шпионаже, - сообщает клуб "Моя планета". С собой Манхофф увез массу фото- и видеоматериалов о советской жизни в те годы. Смит нашел «сокровищницу» в доме Манхоффа в штате Вашингтон - в старом шкафу пленки хранились более полувека. Среди них — тысячи цветных фотографий, сделанных на улицах Москвы, Ленинграда, Мурманска, Евпатории и других советских городов. Все они датированы примерно серединой XX века. Также в архиве американского дипломата содержится уникальная видеопленка с похорон Иосифа Сталина продолжительностью около 15 минут, снятая из окна старого посольства США на Моховой улице. Дуглас Смит уточнил, что в настоящее время пытается придумать, как лучше опубликовать уникальный архив и сделать его достоянием общественности. В качестве ознакомления он разместил несколько снимков Манхоффа на своей странице в фейсбуке.

























Вы также можете подписаться на мои страницы:
- в фейсбуке: https://www.facebook.com/podosokorskiy
- в твиттере: https://twitter.com/podosokorsky
- в контакте: http://vk.com/podosokorskiy

Tags: СССР, Сталин, популярное, фотография

Posts from This Journal “фотография” Tag

promo philologist 11:00, вчера 16
Buy for 100 tokens
Путешествие на автобусе в 90-е и сейчас: что изменилось
Эту статью мне прислала одна из читательниц моего блога. История показалась мне забавной и даже заставила вспомнить о своих поездках на автобусах (до девятого класса я плохо переносил любые, даже не очень длительные поездки на них). Дополнить обзор и высказаться на тему можно в комментариях!…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    switch
    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    Help
  • 307 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →

Bestlivejournal

January 25 2017, 22:37:29 UTC 1 day ago

  • New comment
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →