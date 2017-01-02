Историк Дуглас Смит опубликовал ранее неизвестные фото сталинского СССР

«Инфра-Петербург» Бориса Гребенщикова Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков подготовил фотовыставку «Инфра-Петербург». Она открылась 13 декабря в галерее…

Умер фотохудожник и киноактер Игорь Гневашев 25 ноября на 81-м году жизни скончался фотожурналист, фотохудожник и киноактёр Игорь Гневашев. Родился в 1936 году в Одессе в семье командира Красной…

Выставка «Подарок императрице» с видами Новгорода XIX века в Новгородской областной библиотеке 7 сентября 2016 г. в 17.00 в малом читальном зале Новгородской областной универсальной научной библиотеки (г. Великий Новгород, Кремль, 4) состоится…

Августовский путч 1991 года в фотографиях Августовский путч. Москва, Ленинград. СССР. 18—21 августа 1991 года. Фотограф: Игорь Михалев, Александр Поляков, Владимир Федоренко, Алексей…

Умер легендарный фотограф Вадим Гиппенрейтер 16 июля на 100-м году жизни скончался легендарный советский и российский фотограф, кавалер Ордена Почета (2012), двоюродный брат и бывший муж…

Беспризорные дети. Нью-Йорк. США. 1910-е годы Фотограф: Джесси Тарбокс Билз Отсюда Вы также можете подписаться на мои страницы: - в фейсбуке:…